Париж, 29 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Церемония вручения фигуристам сборных США и Японии золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет проведена 7 августа в Париже, сообщил 29 июля на брифинге директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

Arne Dedert/Global Look Press

«Церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Пекина состоится в Парке чемпионов 7 августа», — сказал он.

Адамс также отметил, что пока не знает, кто именно из спортсменов приедет на награждение.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

25 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российских фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. В ОКР заявили, что разочарованы таким решением, однако иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных российской стороной за последние почти три года.