Волгоград, 29 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Водителем КамАЗа, который выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер, оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек У. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.

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В ходе первичного опроса он объяснил, что не успел затормозить перед переездом, и КамАЗ вылетел под поезд. На данный момент водитель находится в сознании, под наблюдением врачей. Сообщается, что у Асламбека взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авария на железной дороге в Волгоградской области произошла днём 29 июля. На переезде прямо перед поездом на пути выехал КамАЗ. Как рассказали в РЖД, машинист применил экстренное торможение, но из-за того, что расстояние между транспортными средствами было небольшое, избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Всего в поезде ехало 812 человек. По последним данным, пострадали 140 человек, 15 из них, в том числе трое детей, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. У остальных зафиксировали ушибы и ссадины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Выясняются все обстоятельства и причины ЧП.