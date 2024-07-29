Москва, 29 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили штурмовик Су-25, а также радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

В этот же день бойцы ВС России уничтожили американскую РСЗО М270А1 MLRS ударом «Искандера» рядом с посёлком Новотроицкое. Также в результате атаки ВСУ лишились универсальной пусковой установки MLRS и машины сопровождения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в Днепропетровской области расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России уничтожил украинский истребитель МиГ-29, нанеся по нему удар.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинского самолёта Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.