Москва, 29 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили ударом с УПАБ-1500 пункт дислокации украинских военных в Великой Новосёловке в Донецкой Народной Республике, сообщила 29 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

«По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нём боевики ВСУ уничтожены.

Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения этого пункта.

Ранее в этот же день российское военное ведомство информировало, что ударом «Искандера» была уничтожена американская реактивная система залпового огня М270А1 MLRS у Новотроицкого.

Кроме того, ранее российские военные уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике.