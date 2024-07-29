Москва, 29 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Волгоградской области после схода поезда с рельсов госпитализировали пятерых пострадавших, сообщил 29 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

«По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», — сказал он журналистам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905150" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

Ранее ИА Регнум сообщало, что авария на железной дороге в Волгоградской области произошла днём 29 июля. На переезде прямо перед поездом на пути выехал КамАЗ. Как рассказали в РЖД, машинист применил экстренное торможение, но из-за того, что расстояние между транспортными средствами было небольшое, избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Всего в поезде ехали 812 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Выясняются все обстоятельства и причины ЧП.