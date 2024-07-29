Москва, 29 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев призвал обсуждать качество воды не в Сене, а в реках России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

ТАСС/Егор Алеев

«А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может? мы начнём наши не совсем чистые реки обсуждать?» — отметил он в публикации.

Губерниев призвал «заниматься собственной страной», её экономикой, а также «экологию развивать».

Купание в реке Сене было запрещено ещё в 1923 году в связи с ухудшившимся качеством воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию.

1 июня СМИ сообщили, что из-за неисправности систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались в реку без всякой очистки, так как выявить неисправность насосов удалось не сразу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы таким образом подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпийских игр в Париже. Пользователи соцсетей обратили внимание, что для купания в реке парижскому мэру потребовался защитный костюм.