Волгоград, 29 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Для эвакуации пострадавших при крушении пассажирского поезда в Волгоградской области подготовлены два спасательных вертолёта. Об этом сообщили в МЧС России.

Petrov Sergey/Global Look Press

В министерстве уточнили, что сход с рельсов произошёл в 4 км от станции Котельниково. Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов.

«На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники. К вылету готовы два вертолёта Ми-8 МЧС России», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

При крушении могли пострадать до 100 человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на оценку экстренных служб. По данным Telegram-канала «112», состояние троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое.