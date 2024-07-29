Москва, 29 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Вряд ли Турция решится на вторжение в Израиль. Такое мнение 29 июля корреспонденту ИА Регнум высказал историк-востоковед, исламовед, политолог, научный руководитель института Востоковедения РАН Виталий Наумкин, комментируя заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль так же, как ранее зашла в Нагорный Карабах и Ливию.

Kremlin Pool/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Это заявление прозвучало в ходе встречи в штаб-квартире правящей партии Турции в провинции Ризе, где ключевой темой была политика Израиля в отношении Палестины, а также вопросы внешней политики Анкары. Эрдоган отметил, что нет ничего невозможного, Турции «нужно быть сильной, чтобы совершить такие шаги».

Наумкин считает, что заявление Эрдогана — это, скорее, просто риторика. Стороны обмениваются воинственными заявлениями, но Турция вряд ли пойдёт на реальное вторжение на территорию Израиля, независимо от обстоятельств. Турция имеет сильную позицию, и таким заявлением она привлекает на свою сторону исламские страны, например, Ливан, который настроен против Израиля, пояснил он.

По мнению политолога, Израиль очень внимательно отнесётся к этому заявлению и будет предпринимать шаги для предотвращения эскалации конфликта. Возможно, Израиль будет стремиться к каким-то контактам, к переговорам, добавил востоковед.

«Таким заявлением Эрдоган показывает себя как защитник исламского государства, которое подвергается угрозам со стороны Израиля. Он набирает очки, но трудно сказать, что Турция готовится серьёзно к какому-то вторжению своей армии на территорию Израиля. Вряд ли это произойдёт», — подчеркнул исламовед.

Как передавало ИА Регнум, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности страны, но призвал не обманывать себя, так как если бы успехи были значительнее, то Израиль не посмел бы «сделать с Палестиной то, что сделал». Таким образом, Эрдоган снова подтвердил готовность Турции любыми средствами поддержать Палестину.

Лидер нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерспризвал исключить Турцию из Североатлантического альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Кроме того, Нетаньяху предложил Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.