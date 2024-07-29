Москва, 29 июля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Более 30 тысяч предложений для путешественников собрал туристический сервис Russpass с момента запуска в 2020 году, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Скриншот сайта russpass.ru

«Сейчас на Russpass представлено больше 30 тыс. предложений для туристов, треть из них — для гостей Москвы. Сюда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели и рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей стране», — добавила Сергунина.

По её словам, за четыре года сервисом воспользовались более 23,5 млн раз. Russpass стал масштабным общенациональным проектом, который объединил музеи, кафе, театры, гостиницы и другие площадки в 85 регионах РФ. Информация о них доступна на четырёх языках.

Данный туристический сервис позволяет купить билеты на самолёт и другие виды транспорта, забронировать номер в гостинице или отеле, составить маршрут культурной и образовательной программы путешествия, отметила заммэра.

Наталья Сергунина также рассказала об изменениях в Russpass. Так, был обновлён конструктор поездок. Теперь туристам открыт доступ к выбору дат и плану посещения интересующих мест. Помимо этого, возможно отслеживать наличие билетов и свободных номеров в отелях. К этому моменту для пользователей подготовлено более 700 тематических маршрутов.

О тенденциях туристического рынка, тематических подборках и рекомендациях к путешествиям рассказывают в интернет-издании «Russpass-журнал». На данный момент для пользователей подготовлено 2,2 тыс. публикаций, 870 из них посвящены путешествиям по столице.