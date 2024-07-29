Москва, 29 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вход на мероприятия в амфитеатре «Яма», основной сцене фестиваля «Театральный бульвар», станет свободным, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что теперь на мероприятие можно попасть в порядке живой очереди. Данное решение было принято в связи с большим количеством желающих посетить спектакли в рамках фестиваля. До этого гостям приходилось предварительно регистрироваться на все спектакли, которые проходили на Покровском бульваре. Вход на другие площадки ранее уже был свободным.

Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал в Москве 16 июля, он продлится до 11 августа и станет частью проекта «Лето в Москве». В рамках фестиваля на семи площадках города будут представлены более 100 спектаклей, в которых задействованы более тысячи актёров.

На Сретенском бульваре ежедневно проходят документальные спектакли «Квартеатра» из серии «Прожито на бульварах». На Страстном бульваре работает мастерская семейного театра «Клумба из тумбы», а также иммерсивная лаборатория «Эскизы в пространстве». Каждую пятницу здесь можно принять участие в иммерсивном представлении театра «Импресарио» Фёдора Елютина. На Чистопрудном бульваре можно посетить экспериментальный театр, где проводятся творческие мастерские.

3 августа в 16:00 в амфитеатре «Яма» гости фестиваля смогут увидеть «Одиссею Маяковского». В 19:00 на этом же месте состоится пластический спектакль «Будет что почитать» школы танца Александра Могилева «Это».

4 августа в 15:30 будет представлена постановка «Преступление и наказание» проекта «Рэп-театр», в 19:00 — спектакль «Танго на шестерых» Московского театра звёзд, а в 20:30 — «Сказка о вечном панке» лаборатории Юрия Квятковского.