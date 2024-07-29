Волгоград, 29 июля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. При крушении пассажирского поезда в Волгоградской области могли пострадать до 100 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой оценку экстренных служб.

Кадр из видео

Вместе с этим, по данным Telegram-канала «112», состояния троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое. Их ожидает экстренная эвакуация в ближайшее медучреждение.

По информации МЧС всего с рельсов сошли восемь вагонов. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер сошёл с рельсов днём 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково после столкновения состава с КАМАЗом.

Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд. Водителя госпитализировали. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись.

На место происшествия вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. Три бригады скорой помощи уже работают на месте событий.

Движение на участке железной дороги приостановлено.