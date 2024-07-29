Казань, 29 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Казани вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине не могла месяц похоронить мужа, так как у неё потребовали 51 тыс. рублей за транспортировку останков. Об этом сообщает онлайн-издание 116.RU.

Александр Река/ТАСС

По данным портала, доброволец из Казани Владимир Ямбатров побывал в зоне СВО дважды. Вдова военнослужащего Ляйсан отметила, что за всё время, проведённое в зоне СВО, её супруг ни разу не был ранен, однако у него была обнаружена грыжа. Из-за того, что операция проводилась в полевых условиях, у мужчины образовался сепсис.

Ляйсан рассказала, что ей не сразу удалось выяснить местонахождение мужа. Когда спустя несколько дней она нашла Владимира в одном из госпиталей Москвы, его уже нельзя было спасти.

Женщине пообещали, что тело смогут доставить к похоронам, однако неназванный в материале юрист начал требовать с женщины 51 тыс. рублей за транспортировку. Позднее с вдовой вышел на связь Центральный военный округ. Он выделил женщине финансовые средства и спустя месяц бойца СВО похоронили.

Ранее Министерство обороны предложило ввести справку для граждан России — участников специальной военной операции, чтобы упростить получение ими мер поддержки.

Президент России Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО бойцов не дольше трёх месяцев. Он также поручил внести изменения в закон, который предусматривает получение льгот членам семей Героев России, получивших звание посмертно.