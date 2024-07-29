Москва, 29 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Бажаеву Т. М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как передавало ИА Регнум, по версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции. Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме. Сообщалось, что Бажаев разбил полицейскому скулу и глаз.

Сам Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить преступление. Однако заявил, что молодой человек понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.