Москва, 29 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Количество самозанятых налогоплательщиков в Москве на 1 июля 2024 года превысило 1,7 млн человек. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Доход столичных самозанятых за всё время действия этого налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 миллиардов рублей — за первые шесть месяцев этого года», — добавила она.

По словам Багреевой, на данный момент в Москве работает 16% от всех плательщиков НПД, зарегистрированных в РФ. Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали доставка, пассажирские перевозки, сдача недвижимости в аренду, маркетинг и реклама, а также репетиторство.

Заммэра уточнила, что в период с января по июль текущего года самозанятые выдали клиентам 60,1 млн чеков. Средний размер чека на конец июня вырос на 12% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, он составил 3 тыс. 351 руб.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года самозанятые передали в бюджет столицы 6,7 млрд рублей. Это на 46% больше, чем за такой же период прошлого года. За всё время действия налогового режима в бюджет Москвы было направлено более 30 млрд руб. налога на профессиональный доход.