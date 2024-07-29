Москва, 29 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Текущее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России деятелями коллективного Запада, что не может не наносить вред отношениям Москвы и Токио, заявил 29 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне визита японского депутата Мунэо Судзуки в Москву.

По его словам, в настоящее время в Токио «преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений».

«К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России деятелями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим двусторонним отношениям», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что руководство Японии не ограничивается своим отношением к России, оно «пытается ещё и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поискам путей налаживания контактов».

Также Песков отметил, что по линии Кремля не планируется контактов с японским депутатом Мунэо Судзуки.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита японского депутата Мунэо Судзуки в Москву.

В России Судзуки запланировал встречи с представителями МИД и Росрыболовства. Депутат намерен попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный и посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

Судзуки пробудет в России до 31 июля, в Японию депутат вернётся 1 августа. Это уже второй визит Судзуки в Россию, первый состоялся в октябре 2023 года.