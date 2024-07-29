Москва, 29 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы ввели в эксплуатацию школу в составе жилого комплекса в районе Коммунарка, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отмечается, что особенностью школы является наличие IT-полигона с робоклассами и изменяемым пространством, зоной для пилотирования летательных аппаратов. Для отдыха школьников между занятиями организованы специальные зоны в холлах и атриуме.

«Четырёхэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включён в столичную систему образования», — добавил Ефимов.

По словам заммэра, всего в составе ЖК предусмотрено три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники.

Сообщается, что в новом учреждении специалисты оборудовали 48 учебных кабинетов, а также мастерские и лаборатории, зал для проведения мероприятий, библиотеку с медиатекой, медкабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы.

Помимо этого, в школе откроют мастерскую акварельной живописи и музыки, а также шахматный кружок. Территорию вокруг здания благоустроили — на ней разбиты газоны, высажены деревья и кустарники. Для активностей на улице уже подготовлены футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что на данный момент ведомство выдало документ, который позволяет начать процесс передачи школы городу. На каждом из этапов строительства здания инспекторы выполнили восемь контрольно-надзорных мероприятий.