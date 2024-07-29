* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Днепропетровск, Украина, 29 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Жителям Днепропетровска нужно готовиться к ещё более напряжённой ситуации с электроэнергией, заявил мэр города Борис Филатов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

По его словам, украинцам нужно готовиться не к графикам отключений электроэнергии, а к графикам включений.

«Потому что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, это очень большая проблема», — пояснил он.

Согласно оценке эксперта Института энергетических стратегий Украины Юрия Корольчука, при благоприятных условиях отключения света могут длиться до 12 часов.

Как передавало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией, из-за чего потеряла примерно восемь тысяч мегаватт электроэнергии. По словам главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на восстановление повреждённой инфраструктуры потребуется не менее $15 млрд.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что удары Вооружённых сил РФ по энергообъектам на Украине стал вынужденным ответом на аналогичные действия киевского режима. При этом он отмечал, что российские войска не обстреливают инфраструктуру в зимний период, чтобы не лишать энергоснабжения социальные учреждения в холодные месяцы.

Офицер Вооружённых сил Украины Кирилл Сазонов, в свою очередь, предложил украинцам отправиться на фронт ради доступа к электричеству. По его словам, военнослужащих обеспечивают электроэнергией, необходимой для работы оборудования, такого как рации или беспилотники.