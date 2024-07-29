Казань, 29 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Татарстане число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила возросло до шести, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось о четырёх случаях лихорадки Западного Нила в Татарстане. Врачи назначили инфицированным стационарное лечение.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили, что в РФ более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Главным источником этого возбудителя являются птицы. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила является боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности и судороги.

Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали в марте 2023 года в Красноярском крае. Тогда заражение было выявлено у жительницы региона, вернувшей из Таиланда.