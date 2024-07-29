Москва, 29 июля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» открывает новый сезон экскурсий по предприятиям российской столицы. С 5 по 16 августа посетители экскурсий увидят процесс изготовления уникальной продукции и узнают об истории промышленных компаний.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики На экскурсии проекта «Открой#Моспром»

«Мы пять с половиной лет организуем экскурсии на столичные предприятия и ежегодно отмечаем стабильный рост аудитории, компаний-участников и форматов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, в этом месяце к проекту присоединятся еще два производителя, которые разрабатывают решения для транспорта и автомобильных дорог.

«В новом сезоне проведем около 150 экскурсий и 65 мастер-классов почти на 20 заводах», — отметил Гарбузов.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году. Сегодня он объединяет более 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое.

Как ранее сообщало ИА Регнум, восьмой сезон экскурсий состоялся в ноябре минувшего года.