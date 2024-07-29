Москва, 29 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Первая линия укреплений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск — Краматорск была полностью утеряна. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Первая линия их укрепов полностью для них утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для манёвра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — заявил Алаудинов, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка в эфире «Первого канала».

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Апты Алаудинов заявил, что войска Вооружённых сил России (ВС РФ) показывают хорошие результаты. По его словам, российские военные ежедневно продвигаются на донецком направлении в зоне спецоперации.

Ранее генерал-майор отметил, что специальная военная операция (СВО) может закончиться до конца 2024 года, так как для этого есть все предпосылки. Он также добавил, что почти каждый день войска ВС РФ освобождают новые населённые пункты.