Вашингтон, 29 июля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Философия вице-президента США Камалы Харрис подразумевает фактическое уничтожение человечества, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Dylan Smith/U. S. Air Вице-президент США Камала Харрис

Бизнесмен прокомментировал слова Харрис, сказанные в ходе выступления в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Тогда вице-президент обратила внимание, что американскую молодёжь беспокоит изменение климата. Боясь будущего и неизвестности, молодые люди сомневаются, стоит ли им планировать покупку дома, создание семьи и рождение детей, отметила она.

«Естественным продолжением её философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — подчеркнул Маск, назвавший Харрис «сторонницей вымирания».

Ранее Маск предупредил Харрис о недопустимости публикации лжи в принадлежащей ему соцсети X. Так он отреагировал на её заявление на тему абортов. По словам Харрис, бывший президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти запретит аборты, тогда как она сама и действующий глава государства Джо Байден намерены бороться за «репродуктивные свободы» женщин.

За период своей карьеры 59-летняя Харрис была прокурором Сан-Франциско, генпрокурором Калифорнии и сенатором от этого штата. С 20 января 2021 года Харрис занимает пост вице-президента, в ноябре того же года к ней на короткое время переходили полномочия главы государства, когда Байден находился под наркозом. Эксперты отмечают, что карьере Харрис помогали два фактора — расово-гендерная карта, которую она очень любит разыгрывать, и протекция влиятельных политиков из Демократической партии США.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддерживает выдвижение Харрис на высший государственный пост в США. Вице-президент 25 июля сообщила, что примет участие в ноябрьских выборах.

Согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну не готовой к женщине-президенту.

Трамп 25 июля назвал Харрис некомпетентной, так как она стояла «за каждым провалом» действующего президента Байдена. Он заявлял также, что Харрис — радикальная левая сумасшедшая, которая уничтожит США, если когда-либо придёт к власти.