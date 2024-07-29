Москва, 29 июля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно посещать ряд площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Сейчас участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ. На каждой площадке понадобится предъявить документ, подтверждающий льготу», — отмечается в сообщении.

Среди таких площадок, в том числе, центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», Музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран». Также предусмотрен бесплатный вход в павильон №31 «Геология» (экспозиция Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева), павильон №57 «Россия — моя история», павильоны «Нефть» и «Умный город», Музеи Гаража особого назначения ФСО России и «Атом», подростковые мастерские «Каскад + digital» и на другие выставочные площадки.

Кроме того, участники и ветераны СВО смогут присоединиться к бесплатным групповым экскурсиям на мультимедийной выставке «Лев Толстой. «Война и мир». Ожившие страницы» в Государственном музее имени Л. Н. Толстого. Такие мероприятия проходят в последний четверг каждого месяца и рассчитаны на пятерых участников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны РФ Анна Цивилёва заявила, что технологии искусственного интеллекта постепенно внедряются в процессы работы для помощи ветеранам СВО. По её словам, это значительно ускорит рабочие процессы и позволит справиться с огромным объёмом задач.

Важной частью цифровой трансформации фонда организаторы считают максимальную проактивность, минимизацию сроков оказания и сбора бумажных документов. За активную реализацию проекта Цивилёва поблагодарила Минцифры России.