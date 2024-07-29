Петрозаводск, 29 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Один человек погиб из-за размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщил госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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«По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семь (в т. ч. трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с этим там уточнили, что в результате размыва перемычки произошло разрушение трёх домов.

Как передавало ИА Регнум, размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии произошло утром 29 июля.

На месте работают 50 спасателей регионального управления МЧС и 65 — республиканской поисково-спасательной службы. В готовность приведены санавиация, силы и средства медицины катастроф.