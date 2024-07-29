Москва, 29 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Более 500 тысяч растений привезли в столицу для фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы», сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

YURI KOCHETKOV/ EPA/ТАСС

«Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах. Специально для фестиваля в Москву привезли свыше 500 тысяч растений. На каждой площадке фестиваля царит своя уникальная атмосфера», — написал Собянин.

Так, сад на Манежной площади поделили на тропическую и южную тематические зоны. В первой зоне растут пальмы, лимоны, бамбук и бананы, а во второй — алоэ, оливковые деревья и агавы. По словам главы города, после завершения фестиваля перечисленные экзотические растения передадут в Московский зоопарк и ботанические сады столицы.

При входе в Московский зоопарк размещено вертикальное озеленение в виде карты джунглей и других природных ареалов питомцев. Данная карта была создана с помощью пяти тысяч ампельных растений, включая южные плектрантусы, пилеи и будры. Подобные украшения появились на Никольской улице и на Никитском бульваре.

Также зелёные арки размещены на ряде центральных улиц, в Столешниковом переулке высажены гортензии и розы. Большой Москворецкий мост украсили петуниями различных цветов.

Мэр Москвы также уточнил, что в этом году по всему городу у социальных объектов были размещены более 650 цветочных инсталляций. Так, рядом с метро «Краснопресненская» возведён Круглый сад с остролистным клёном, пузыреплодником «Ред Барон» и другими растениями.

У станции метро «Чистые пруды» находится жёлтый сад Маргариты с яблонями, вербейником и тысячелистниками по мотивам романа Михаила Булгакова. Такие же яблони стоят у метро «Добрынинская», на Новой площади воссоздали южные сады-галереи из девичьего винограда и плющей.

Вблизи центра «Мои документы» на Полярной улице появился участок бордовых, розовых и фиолетовых петуний, бархатцев, остролистой хедеры и сиреневого котовника. Территория рядом с офисом государственных услуг во втором квартале Капотни украшена традесканцией.

Сергей Собянин добавил, что появление новых украшенных локаций ожидается на протяжении всего тёплого сезона. Он также рассказал, что ещё один цветущий сад будет расположен на Лубянской площади.