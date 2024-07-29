Москва, 29 июля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Следствие просит суд арестовать сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщают «Известия».

Кадр из видео

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство в ближайшее время. Бажаев обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, по версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции. Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме. Сообщалось, что Бажаев разбил полицейскому скулу и глаз.

Сам Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить преступление. Однако заявил, что молодой человек понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.