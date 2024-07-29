Донецк, 29 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны России в Донецке, распространила 29 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Кадр из видео

Задержанный выполнял задание Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Он должен был устроить теракт с использованием самодельной бомбы, отметили в ФСБ.

На кадрах видно, как мужчина достаёт из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают силовики. Далее на видео он показывает точное место, где был тайник.

«Мы видим предметы, внешне очень похожие на тротиловые шашки массой двести грамм и массой четыреста грамм», — говорит за кадром один из силовиков.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, как именно действовал по указанию украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта путём совершения взрыва, следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в городе Каспийске в Дагестане троих местных жителей, которые готовили нападения на сотрудников полиции с применением ножей, а также собирались напасть на православный храм. На допросе задержанные рассказали, что являются приверженцами запрещённой в РФ международной террористической организации. По решению суда подозреваемых поместили под арест.