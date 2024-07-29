Лондон, 29 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Евросоюз разрабатывает двухэтапную стратегию в сфере торговли с США на случай, если кандидат в президенты Дональд Трамп выиграет выборы. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Annabelle Gordon/Global Look Press

«ЕС намерен принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если США продолжат повышать тарифы на различные товары», — указано в публикации.

По мнению членов ЕС, такой подход станет ответной мерой, если Трамп всё же решит ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза.

Как отмечает издание, в случае победы Трампа ЕС свяжется с его командой для обсуждения, какие виды товаров из США Евросоюз мог бы закупать в большом количестве, чтобы сбалансировать торговое сальдо между Евросоюзом и США. Если повышение пошлин всё же произойдёт, то Еврокомиссия предоставит США список товаров, которые они могут обложить пошлинами в размере 50% и более в качестве ответа на действия Вашингтона.

28 января СМИ сообщили, что кандидат в президенты планирует ввести пошлину в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае, если он одержит победу на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, в период с января по май 2023 года импорт из Китая в США сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основным партнёром США стала Мексика, из-за чего ведущие компании США попытались перестроить логистические цепочки.