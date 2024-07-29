Москва, 25 ноября, 2008, 00:08 — ИА Регнум. В центре Москвы сорванным рекламным щитом, упавшим от сильного порыва ветра, повреждена машина "скорой помощи". В результате падения щита никто не пострадал, сообщают "Вести".

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в 18:10. Порывом ветра сорвало рекламный щит с лесов строящегося здания на Краснопролетарской улице.

В понедельник утром скорость ветра в регионах Центральной России составляла около пяти метров в секунду, на дневные и вечерние часы прогнозировалось десять метров в секунду с дальнейшем усилением в середине недели.

По данным МЧС, за минувшие сутки в 13 регионах Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ России в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных ураганным ветром и мокрым снегом, без электроэнергии остались более 2 тыс. населенных пунктов с населением более 250 тысяч человек.