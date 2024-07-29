Петрозаводск, 29 июля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. После размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии без вести пропали шесть человек, сообщили 29 июля власти региона.

Sergey Smirnov/Global Look Press

По словам главы республики Артура Парфёнчикова, между шлюзами размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. При шлюзе прописаны 11 человек, добавил он.

На месте работают 50 спасателей регионального управления МЧС и 65 — республиканской поисково-спасательной службы. В готовность приведены санавиация, силы и средства медицины катастроф.

Как передавало ИА Регнум, управление МЧС по Челябинской области вечером 26 июля проинформировало, что на Киалимском водохранилище смыло плотину длиной 100 метров. Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво оказались на пути движения воды, которая после разрушения плотины хлынула на них большим потоком. Киолим затопило так сильно, что многие дома полностью оказались под водой.

Началась эвакуация жителей. Из затопленных районов 163 человека, в том числе 21 ребёнка, перевезли в Карабаш. Позже МЧС сообщило, что вода ушла из Киолима.