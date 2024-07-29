Сегежа, Карелия, 29 июля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Вода размыла временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале в Сегежском районе Карелии, сообщил 29 июля глава региона Артур Парфёнчиков в Telegram-канале.

Serguei Fomine/Global Look Press

«Между 10-м и 11-м шлюзами ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции», — написал Парфёнчиков.

Он добавил, что отправился в Сегежский район, откуда в 6:34 мск поступило сообщение об аварии. Там работают спасатели, медики приведены в готовность. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек, уточнил Парфёнчиков.

Прорыв временной перемычки произошёл на территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек. В районе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация Сегежского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля частичную эвакуацию из-за угрозы подтопления объявили в посёлке Рабочий в Челябинской области. Для жителей пяти улиц подготовили два пункта временного размещения в городе Еманжелинске.