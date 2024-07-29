Тревизо, Италия, 29 июля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого считают создателем классического рецепта десерта тирамису, скончался в возрасте 81 года в Италии. Об этом 29 июля сообщает издание Corriere della Sera.

Соцсети Роберто Лингуанотто

«Роберто «Лоли» Лингуанотто, шеф-кондитеру, признанному отцом оригинального тирамису в Тревизо, был 81 год, он скончался после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Лингуанотто создал классический рецепт лакомства тирамису на основе кофе, печенья и крема маскарпоне, рецепт шеф-кондитер усовершенствовал, во время работы в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в регионе Венетто. Отмечается, что Лингуанотто внёс важный вклад в распространение и популяризацию десерта. В Италии он считается символической фигурой, кондитером, создавшим кулинарное совершенство, признанное во всём мире.

Соболезнования родным и близким кондитера выразили Франческо Реди, организатор чемпионата мира по тирамису, а также глава региона Венетто Лука Зайя.