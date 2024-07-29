Бойцы группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк Abrams, застрявший в грязи под Авдеевкой. Командир расчёта гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой пояснил корреспонденту «Известий», что американская техника не предназначена для езды по таким дрогам, и что выследить врага помогла разведка. А корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30». Никто из Abrams не спасся. Таким известием ознаменован новый, 886-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженный танк Abrams

В зоне ответственности Западной группировки войск экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России поразили пункт временной дислокации противника, задействовав авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным Минобороны, это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Основная задача штурмовых подразделений морпехов Тихоокеанского флота сейчас — это зачистка укрепрайонов ВСУ, где враг пытается организовать оборону после провала и отступления из Старомайорского и Урожайного в ДНР. По словам морпехов, противник старается забрасывать нашу пехоту дронами-камикадзе, уклоняясь от прямого боестолкновения.

Командир взвода с позывным Гиви говорит, что когда российские штурмовики внезапно оказываются на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военнослужащие сдаются в плен, не оказывая сопротивления.

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