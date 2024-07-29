Авдеевка, ДНР, 29 июля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожил очередной американский танк Abrams украинских войск на авдеевском направлении. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Горящий танк Abrams

«Военнослужащие расчёта САУ 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк американского производства M1 «Абрамс» ВСУ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что корректировка огня и контроль поражения цели осуществлялись при поддержке расчёта БПЛА «Орлан-30».

Командир расчёта артиллерийского орудия с позывным Восьмой подчеркнул, что танки Abrams не предназначены для ведения боя в этой местности. Боевая машина оказалась в уязвимом положении, поскольку застрял в грязи.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении очередного американского танка Abrams в зоне ответственности группировки войск «Центр». Ранее в июле стало известно о ещё трёх таких боевых машинах, уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции.

Первый танк Abrams российские военные подбили в конце февраля 2024 года. С линии фронта ВС РФ его эвакуировали в конце апреля. Об уничтожении второго Abrams стало известно 3 марта. Чтобы подбить его, российские войска применили FPV-дроны «Упырь».