Брянск, 29 июля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Силы ПВО Министерства обороны России в понедельник утром уничтожили над территорией Брянской области ещё один беспилотный летательный аппарат. Об этом 29 июля сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки БПЛА самолётного типа никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее сообщалось о четырёх украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над Брянской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 июля украинские войска с помощью БПЛА также атаковали Воронежскую область. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что при падении подавленного беспилотника в посёлке Газопровод на объекте коммунальной инфраструктуры произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Ещё два вражеских дрона сбили над территорией Глазуновского района Орловской области. В результате атаки повреждена электростанция. На данный момент ведётся работа над ликвидацией последствий атаки БПЛА.

Вечером 28 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью 12 украинских беспилотников. Общее число нейтрализованных в течение суток над территорией региона БПЛА возросло до 31.