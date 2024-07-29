В Брянский области сбили ещё один беспилотник ВСУ
Брянск, 29 июля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Силы ПВО Министерства обороны России в понедельник утром уничтожили над территорией Брянской области ещё один беспилотный летательный аппарат. Об этом 29 июля сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки БПЛА самолётного типа никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
Ранее сообщалось о четырёх украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над Брянской областью.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 июля украинские войска с помощью БПЛА также атаковали Воронежскую область. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что при падении подавленного беспилотника в посёлке Газопровод на объекте коммунальной инфраструктуры произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Ещё два вражеских дрона сбили над территорией Глазуновского района Орловской области. В результате атаки повреждена электростанция. На данный момент ведётся работа над ликвидацией последствий атаки БПЛА.
Вечером 28 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью 12 украинских беспилотников. Общее число нейтрализованных в течение суток над территорией региона БПЛА возросло до 31.