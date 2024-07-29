Париж, 29 июля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Болельщики освистали осуждённого за педофилию пляжного волейболиста сборной Нидерландов Стивена ван де Вельде во время представления участников матча. Об этом 28 июля сообщило британское издание The Daily Mail.

Global Look Press Стивен ван де Вельде

«На переполненном стадионе раздались насмешки, когда 29-летний осуждённый вышел на песчаный корт под Эйфелевой башней… Казалось, он никак не отреагировал на негативную реакцию», — говорится в сообщении.

Матч против итальянских волейболистов Алекса Раньери и Адриана Карамбулы, на который нидерландец вышел в паре с Мэттью Иммерсом, завершился победой команды сборной Италии со счётом 2:1. После поражения болельщики повторно освистали ван де Вельде.

В марте 2016 года ван де Вельде признал себя виновным по трём пунктам обвинения в изнасиловании 12-летней девочки. Судья приговорил нидерландца к четырём годам тюремного заключения и внёс его имя в соответствующий реестр. В тюрьме в Великобритании он провёл 12 месяцев, после чего был депортирован в Нидерланды.

Как передавало ИА Регнум, ранее, до начала соревнований, в Олимпийском комитете Нидерландов / Федерации спорта Нидерландов (NOC*NSF) сообщили, что ван де Вельде, отбывший наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, на Олимпийских играх в Париже будет жить отдельно от остальных спортсменов. Утверждалось, что волейболист принял это решение по собственному желанию.