Париж, 29 июля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Четырёхкратная чемпионка мира в весовой категории до 52 кг Ута Абэ в 1/8 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже уступила спортсменке сборной Узбекистана Диёре Келдиёровой. Об этом 28 июля сообщил официальный сайт соревнований.

lian Source/Global Look Press Ута Абэ

После поражения японская дзюдоистка не смогла сдержать эмоций, залилась слезами и осталась лежать, уткнувшись лицом в татами. Лишь через некоторое время она покинула зону соревнований и разрыдалась в объятиях своего тренера.

«Я не могла успокоиться, когда проиграла, потому что так много думала об Олимпиаде и так много сделала для этого конкретного дня», — приводит её слова агентство Kyodo.

Спустя несколько часов после поединка Ута Абэ призналась, что её соперница продемонстрировала отличную технику, а она не успела среагировать.

Японская спортсменка оставалась непобедимой на протяжении 47 поединков подряд. В последний раз Ута Абэ терпела поражение в ноябре 2019 года, когда она уступила французской дзюдоистке Амандин Бюшар.

Как передавало ИА Регнум, во второй день Олимпийских игр французский пловец Леон Маршан завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты 2,95 секунды, побив тем самым олимпийский рекорд, установленный 16 лет назад на Олимпиаде в Пекине 2008 года американским пловцом Майклом Фелпсом (4 минуты 3,84 секунды).

В первый день Олимпиады в Париже олимпийский рекорд удалось побить женской сборной Австралии по плаванию, выигравшей эстафету 4 × 100 метров вольным стилем. Спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.