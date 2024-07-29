Каракас, 29 июля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, предложив дождаться официальных данных Национального избирательного совета (CNE). Соответствующее заявление сделал 28 июля руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Родригес поблагодарил граждан за голосование и отметил, что не может озвучить результат, но о нём можно догадаться по счастливым лицам членов предвыборного штаба.

«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — указал Родригес.

Руководитель штаба и спикер парламента призвал дождаться результатов национального избирательного совета, так как нужно уважать законы Венесуэлы и её конституцию.

Также в штабе поблагодарили Национальный избирательный совет за «идеальную работу» избирательной системы, отметив, что её работа позволила провести выборы «в абсолютном спокойствии и абсолютном мире».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Венесуэле 28 июля пройдут выборы президента. Главу государства выберут на шесть лет. На президентское кресло претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, баллотирующийся на третий срок и поддерживаемый «Большим патриотическим полюсом Симона Боливара», экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, поддерживаемый оппозиционным альянсом «Единая демократическая платформа», и ещё восемь кандидатов.

В конце июня Мадуро заявил, что в стране существует риск государственного переворота. Опасность исходит от правой оппозиции. По словам президента, из десяти кандидатов в президенты двое — Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес отказались подписывать с другими кандидатами соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих выборов.

Мадуро назвал Гонсалеса и Маркеса марионетками олигархии и указал, что эти политики после выборов заявят о подлоге, чтобы дискредитировать итоги голосования.