Париж, 29 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Спортсменка Рута Мейлутите, выступающая за сборную Литвы, вышла на полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров брассом под нейтральным флагом из-за ошибки организаторов Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Reuters Рута Мейлутите

Перед полуфинальным заплывом во время представления спортсменки за её спиной на экране загорелся сначала флаг Китайской Народной Республики, а затем флаг нейтральных атлетов. Также на заплыв под флагом КНР вышла пловчиха сборной Аргентины Макарена Себальос. Выход остальных шести спортсменок флагами не сопровождался.

По итогам заплыва Рута Мейлутите заняла 11-е место и не смогла выйти в финал.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля, во второй день Олимпийских игр в Париже, пловец Леон Маршан побил рекорд американца Майкла Фелпса, который тот удерживался на протяжении 16 лет, и завоевал золотую медаль для сборной Франции.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.