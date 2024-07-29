Тель-Авив, Израиль, 29 июля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Населённые пункты на востоке и юге Ливана обстреляла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 29 июля сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

ЦАХАЛ атаковала 15 населённых пунктов в Ливане после угроз в адрес ливанского радикального движения «Хезболла», которое Израиль считает ответственным за обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек.

Уточняется, что на востоке армия Израиля обстреляла из тяжёлой артиллерии город Тария в районе Баальбека на востоке Ливана. Кроме того, в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана ЦАХАЛ подвергла бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн возле границы с Израилем бомбардировке подверглись города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. В районе Тира израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.

Официального подтверждения информации на настоящий момент не поступало. Данных о последствиях ударов по территории Ливана не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта избрать способ и время ответа ливанскому движению «Хезболла» на атаку по Голанским высотам.

На фоне ракетного обстрела Голанских высот премьер Нетаньяху созвал совещание с участием высокопоставленных военных чиновников и министров правительства. Встреча продолжалась около трёх часов.

Как заявил высокопоставленный израильский источник в правительстве, ответ Израиля на атаку по Голанским высотам будет жестким, но у страны нет намерения разжечь полномасштабную войну в регионе. Предполагается, что ответная атака спровоцирует повышенную интенсивность боёв лишь на короткий срок.

Вечером 27 июля посёлок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ. В свою очередь, представители «Хезболлы» заявили о своей непричастности к ракетной атаке и назвали причиной инцидента падение израильской противоракеты.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрел Голанских высот, подчеркнул, что Москва осуждает любые террористически атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит. Посольство РФ в Израиле призвало стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.