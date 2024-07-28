Париж, 29 июля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Пятикратный чемпион мира французский пловец Леон Маршан завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпийских играх в Париже. Об этом 28 июля сообщил официальный сайт соревнований.

Reuters Леон Маршан

Маршан преодолел дистанцию за 4 минуты 2,95 секунды. Второе и третье места соответственно заняли пловец сборной Японии Томоюки Мацусита (4 минуты 8,62 секунды) и американский спортсмен Карсон Фостер (4 минуты 8,66 секунды).

«Леон Маршан лидировал на протяжении всей гонки и побил олимпийский рекорд Майкла Фелпса», — говорится в сообщении.

Последний мировой рекорд американского пловца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды), которые тот установил на Олимпийских играх — 2008 в Пекине, держался на протяжении 16 лет.

Как передавало ИА Регнум, в первый день Олимпиады в Париже олимпийский рекорд удалось побить женской сборной Австралии по плаванию, выигравшей эстафету 4 × 100 метров вольным стилем. Спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.