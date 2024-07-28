Афины , 29 июля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Принц Греческий и Датский Михаил, единственный член королевской семьи, не покинувший Грецию, скончался в больнице в Афинах на 86-м году жизни. Об этом 28 июля сообщила греческая газета Kathimerini.

Принц Греческий и Датский Михаил

«В возрасте 85 лет в одной из больниц Афин скончался принц Греции и Дании Михаил, известный как историк и литератор под псевдонимом Мишель де Грес», — говорится в сообщении.

Принц Михаил родился 7 января 1939 года. Его отец — принц Греческий и Датский Христофор был пятым сыном короля Георга I и королевы Ольги. Принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, не покинувшим Грецию после неудачной попытки короля Константина 13 декабря 1967 года совершить монархический контрпереворот и свергнуть хунту, и последним остававшимся в живых внуком короля Георга I и правнуком короля Дании Кристиана IX.

В 1965 году он заключил морганатический брак с греческой художницей Мариной Кареллой и отказался от престола. В 1970-х годах принц Михаил избрал карьеру историка и писателя. За время литературной деятельности он опубликовал более 20 книг, биографий и исторических романов.