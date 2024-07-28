Москва, 29 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовится к предстоящей встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите группы БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА Регнум Владимир Путин

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — указал Песков.

Ранее духовный лидер Ирана аяттола Али Хаменеи подписал указ об утверждении Масуда Пезешкиана в должности президента исламской республики. Церемония инаугурации состоится 30 июля. Приглашённую на мероприятие российскую делегацию возглавит председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что РФ и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Финальный текст документа утвердили по итогам консультации специалистов из внешнеполитических ведомств двух стран.

12 июля избранный президент Ирана в статье «Моё послание новому миру» подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией — ценным стратегическим союзником Ирана. По словам Масуда Пезешкиана, приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, в том числе в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).