Санкт-Петербург, 29 июля, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Празднование Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге завершилось праздничным салютом. С Большого пляжа Петропавловской крепости запустили торжественный артиллерийский фейерверк.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

По яркой традиции Дня ВМФ в Северной столице в 21:00 мск произошло повторное зажжение Ростральных колонн. В первый раз факелы зажгли в 10:00 мск. Праздничный салют, знаменующий завершение празднования, начался в 22:30 мск.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905038" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Салют на День Военно-Морского флота

Как сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, курсанты Михайловской краснознамённой ордена Ленина и ордена Жукова военной артиллерийской академии произвели 30 салютных залпов.

Как передавало ИА Регнум, День Военно-Морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге прошёл главный военно-морской парад, который принимал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Глава государства отметил особое отношение моряков к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству.

Также Владимир Путин открыл памятник адмиралу Фёдору Ушакову, расположенный перед Центральным военно-морским музеем в Северной столице.

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВМФ. Он подчеркнул, что личный состав Военно-Морского флота РФ успешно выполняет задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, и обеспечивает надёжную защиту национальных интересов страны.