Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Перехода в полномасштабную войну с Ливаном после атаки на Голанские высоты Израиль не планирует. Об этом 28 июля сообщает новостной портал Ynet со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников в правительстве Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Поясняется, что возможно возрастание интенсивности боевых действий на короткий срок, вероятнее всего, на несколько дней. Планов начать полномасштабную войну у Израиля нет.

«Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», — цитирует портал одного из чиновников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 27 июля посёлок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения. Большинство пострадавших — подростки.

Армия обороны Израиля заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы», возложила ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещала жёсткий ответ. Глава израильского МИД Исраэль Кац 27 июля заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

По информации портала Axios, представители «Хезболлы» заявили командованию Всемирных сил Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ) о своей непричастности к произошедшему и назвали причиной инцидента падение израильской противоракеты.

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля 28 июля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июля прокомментировал ракетный обстрел Голанских высот. Глава МИД подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, какая структура за ними стоит.