Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне ракетного обстрела Голанских высот созвал совещание с участием высокопоставленных военных чиновников и министров правительства. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил портал Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Кабинет уполномочил Нетаньяху и главу минобороны Йоава Галанта принять решение… Представлены доказательства того, что ракета, поразившая Голанские высоты, соответствует иранской Falaq-1», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча продолжалась около трёх с половиной часов.

Как сообщили в канцелярии израильского премьер-министра, на обсуждении также присутствовали глава службы внешней разведки Израиля («Моссад») Деди Барнеа, начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее заседание военно-политического кабинета Израиля анонсировал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман. Он также отметил, что Нетаньяху в связи с обстрелом Голанских высот принял решение досрочно завершить поездку в США.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших. Большинство из них — подростки.

В израильской армии заявили, что удар нанесли ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». Там уточнили, что запуск ракеты произвели из района, расположенного на юге Ливана. В свою очередь, представители «Хезболлы» заявили о своей непричастности к ракетной атаке.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обстрел Голанских высот, подчеркнул, что Москва осуждает любые террористически атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит. Посольство РФ в Израиле призвало стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.