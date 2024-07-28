ДНР, 28 июля, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины при помощи дронов-камикадзе атаковали автомобиль в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Погиб один человек, сообщил 28 июля глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«При атаках дронов-камикадзе в Еленовке в автомобиле погиб мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пулишина.

Ещё один мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА в Никитовском районе Горловки. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также глава региона проинформировал, что на данный момент в течение суток зафиксировано 33 факта вооружённых атак со стороны украинских войск. Повреждены девять объектов гражданской инфраструктуры и четыре жилых домостроения.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при сбросе взрывного устройства с БПЛА ВСУ в Кировском районе города ранения получил мирный житель. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские войска атаковали Устинку, Новую Таволжанку и село Байцуры в Белгородской области при помощи беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.

В результате атаки украинского БПЛА на город Суджу в Курской области пострадала мирная жительница.

В ночь на 28 июля, как сообщили в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской и Курской областями семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.