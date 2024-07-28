Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» сопроводили Главный военно-морской парад, который прошёл 28 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота. Гостей на Сенатской площади встречали добровольцы, в числе которых участники слёта «Послы Победы. Ленинград». Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского общественного движения.

Telegram-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

«В этом году победителями конкурса стали более сотни «Волонтёров Победы» из 54 регионов России и шести стран. Ребята в третий раз исполнили важную миссию — стали организаторами волонтёрского сопровождения Дня ВМФ в Петербурге», ― отметила председатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Занко.

В этом году в сопровождении парада впервые приняли участие представители международной команды «Волонтёров Победы» ― добровольцы из Египта, Узбекистана, Уганды, Ливана, Индии и Киргизии. Многие из них оказались в Санкт-Петербурге первый раз и поделились своими впечатлениями.

«На открытии слёта я загадал, что хочу получить самые яркие впечатления от военно-морского парада. Моё желание сбылось. Сегодня я стал свидетелем великой истории Российской Федерации», ― рассказал доброволец из Уганды Тугуме Раймонд.

Участники слёта «Послы Победы. Ленинград» уделили особое внимание Героям ВМФ и ветеранам Великой Отечественной войны.

Мероприятия, приуроченные к проведению Дня ВМФ, также прошли в российских регионах. В Ивановской области «Волонтёры Победы» провели исторический квест «Глубина» для воспитанников детского лагеря.

«В ходе квеста участники восстанавливали доклады разведывательных групп, собирали комплекты легководолазного снаряжения и погружались на экстремальную глубину», ― рассказала доброволец Екатерина Земцова.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 29 июля прошёл главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования Дня ВМФ.

Путин в сопровождении главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и министра обороны Андрея Белоусова проследовал на катере «Раптор», на котором обошёл парадную линию боевых кораблей на рейде Невы, поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.

Всего к участию в параде в 2024 году привлекли 20 надводных кораблей и катеров, одну подводную лодку, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих. Торжественные мероприятия завершились проведением концертов, выступлениями военных оркестров и праздничными салютами.