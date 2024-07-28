Брюссель, 28 июля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба «Формулы-1».

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press Джордж Расселл

Расселл стал победителем гонки, однако на традиционной процедуре взвешивания масса его болида составила 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше лимита.

В связи с этим Расселла лишили первого места и дисквалифицировали. Победителем признан его соотечественник и партнёр по команде Льюис Хэмилтон, который финишировал вторым.

На второе место перешёл пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим стал выступающий за «Феррари» Шарль Леклер.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Расселл выиграл Гран-при Австрии после аварии нидерландского гонщика «Ред Булла», трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и британца Ландо Норриса из «Макларена».