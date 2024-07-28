Париж, 28 июля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Следы чумы нашли на письме, отправленном министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, сообщило 28 июля издание Le Figaro.

Paquot Baptiste/ABACA/ТАСС Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен

«Письмо содержало расистские оскорбления и чёрный порох», — говорится в публикации.

Посылку, предназначенную французскому министру, перехватили 27 июля в сортировочном центре в Дижоне. Специалисты обнаружили в найденном порошке следы чумы. Содержимое посылки направили на дополнительную экспертизу. Ожидается, что результаты исследования появятся 29 июля.

Автора письма пока не установили.

Последний случай заболевания чумой во Франции был зафиксирован в 1945 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2018 года сотрудники военного ведомства США перехватили два конверта с ядом, предназначенных руководству Пентагона. В отправлениях обнаружили ядовитое вещество — рицин. Опасное содержимое обнаружили во время предварительного досмотра корреспонденции.

Позднее бывшего военнослужащего армии США Уильяма Клайда Аллена арестовали по подозрениям в отправке писем с рицином высокопоставленным лицам по всему миру. По версии следствия, он отправлял письма с отравой экс-президенту США Дональду Трампу и британской королеве Елизавете II.