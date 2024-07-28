Кисловодск, Ставропольский край, 28 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В цирке Кисловодска во время выполнения воздушного номера сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева. Об этом 28 июля сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный в Telegram-канале.

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«Сегодня во время показа шоу «Бурлеск» на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Погружаясь в любовь» сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева», — написал он.

Запашный уточнил, что все положенные меры были приняты немедленно, артистку оперативно госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Отмечается, что угрозы здоровью Бикмаевой нет, врачи диагностировали у неё перелом челюсти и скуловой кости и оценивают полученные травмы как незначительные.

Как сообщало ИА Регнум, в июне дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева Запашная получила травму в ходе представления на арене цирка в шоу «Легенда». Во время выполнения циркового номера на 14-летнюю артистку упала лошадь. Врачи диагностировали у девушки переломы трёх костей стопы. Спустя некоторое время в ходе того же представления с ходулей сорвался акробат Евгений Головань. Он выполнял трюк «Шахматная доска», но не удержался и упал. Ему также потребовалась медицинская помощь.